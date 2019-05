Otra demanda para Joaquín Muñoz, ahora de hijo de Juan Gabriel

Guillermo Pous, albacea de Juan Gabriel, brindó una conferencia de prensa para asegurar que Iván Aguilera, hijo del cantante, es el heredero universal del “Divo de Juárez” y confirmar que procederán legalmente contra Joaquín Muñoz, quien sigue manteniendo la versión de que el artista está vivo.

Conjuntamente, el abogado aseguró que, hasta este momento, todas las demandas en contra de Iván han sido desestimadas. Asimismo, confirmó que Pablo Aguilera, hermano de JuanGa, debe regresar inmediatamente las propiedades que tiene del cantante. De la misma manera, se dio a conocer que las cenizas de Alberto Aguilera Valadez se encuentran en poder de su heredero universal.

Por otra parte, también se confirmó que Joaquín Muñoz será demandado por daño moral y quedó abierta la posibilidad de que el ex manager del cantante podría tener problemas psicológicos.

Mientras la conferencia de prensa se efectuaba, por su parte la periodista Martha Figueroa reveló en el programa Hoy los motivos que la han llevado a pensar que el cantante está vivo.

Antes de que Joaquín Muñoz empiece con esta cosa de que ya apareció Juan Gabriel, Pepillo había dicho en el programa Con Permiso, que alguien le había dicho que estaba vivo, y que tenían pruebas y todo”, inició la comunicadora.

Acto seguido, relató: “Se acerca a mi alguien que trabaja en las funerarias y me cuenta que tuvo que ver en el traslado del cuerpo, pero no hubo cuerpo, entonces no trasladó nada porque no había cuerpo, estaba vacía la urna todo el tiempo, el hijo Iván no dejaba que nadie la cargara, o sea a nadie de la funeraria dejó que cargaran la urna en ningún lugar, era diferente la urna que había en Miami a la urna que había en Bellas Artes, en fin, muchas cosas que empezó a decir la persona de la funeraria que yo dije ‘¡ah, Chihuahua!’. Y le pregunté: ‘¿crees que esté vivo o que alguien se robó el cuerpo?’, entonces me dijo: ‘yo le voy más a que esté vivo a que alguien se haya robado el cuerpo’”.

Además de ello, Figueroa explicó que tras esta revelación y luego de que Muñoz aseverara que el cantautor está vivo, fue que comenzó una investigación más detallada que la ha llevado a pensar que la probabilidad de que Alberto Aguilera esté vivo es de un 99%. “Solo me falta verlo para estar 100% segura de que está vivo”, expresó.

Por su lado, y certificando que Juan Gabriel falleció en Los Ángeles y sus restos fueron incinerados, es como terminó la conferencia que brindó el abogado de Iván Aguilera en Estados Unidos.