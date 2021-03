Oscar 2021: México se queda fuera en la nominaciones a mejor película internacional

CIUDAD DE MÉXICO.- La película mexicana "Ya no estoy aquí" de Fernando Frías no logró la nominación como mejor película internacional al Oscar 2021.

El Ombligo de Guie'dani, Esto no es Berlín, Mano de Obra, Nuevo Orden, Te llevo conmigo y Ya no estoy Aquí eran las apuestas mexicanas, trascendiendo la última, basada en las experiencias de vida de Ulises, un joven de un barrio de Monterrey amante del baile que tiene que irse de su tierra abruptamente.

El 9 de febrero pasado, La Academia dio a conocer las listas de películas preseleccionadas en nueve categorías, entre ellas la categoría de Largometraje Internacional, donde había quince películas compitiendo. “Ya no estoy aquí”, de México se encontraba en esa lista, así como otras latinoamericanas y en español, como “La Llorona”, de Guatemala, y la película chilena “El agente Topo”.

“La Llorona”, de Guatemala, es protagonizada por María Mercedes Coroy, quien protagonizó en 2018 la serie de televisión mexicana “Malinche”, de Canal Once.

Sobre la ausencia de nominación de la película mexicana, Fernando Frías comentó: “Ha sido un camino increíble. Lleno de gratitud, lo único que puedo decir es: #terkosporsiempre”.

Hoy la Academia dejó fuera a la cinta mexicana, así como a la guatemalteca "La llorona" y la chilena "El agente topo" no pasaron hoy el corte y se quedaron fuera de la carrera al Oscar a la mejor película internacional, anunció la Academia de Hollywood.

Las nominadas en esta categoría de la gran gala del cine son "Another Round" (Dinamarca), "Better Days" (Hong Kong), "Collective" (Rumanía), "The Man Who Sold His Skin" (Túnez) y "Quo Vadis, Aida?" (Bosnia-Herzegovina).

El chasco para las tres películas latinas que habían sido seleccionadas entre las 15 semifinalistas a la mejor película internacional fue compensado, en parte, por la nominación al Oscar a mejor documental de "El agente topo".

La película de Maite Alberdi se verá las caras en ese apartado frente a "Collective", "Crip Camp", "My Octopus Teacher" y "Time".

Los premios Oscar 2021 se llevarán a cabo el domingo 25 de abril.