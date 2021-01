Ortiz de Pinedo, muy preocupado por la salud de Laparade

Jorge Ortiz de Pinedo, vicepresidente del patronato de la Casa del Actor dijo que están preocupados pero también esperanzados por la recuperación de Eduardo Moreno Laparade, sobrino de Mario Moreno Cantinflas y presidente del patronato de la casa, quien se encuentra hospitalizado por Covid-19. "Estamos atravesando el momento más dramático en la historia de la Casa del Actor porque aparte de que nuestro presidente, Eduardo Moreno Laparade está siendo víctima del Covid y está hospitalizado, estamos también muy preocupados por el futuro de la casa, un asilo que ha sido mantenido por más de setenta años por los actores mexicanos y a través de la Asociación Nacional de Actores se ha formado un fideicomiso de jubilación en donde van a dar parte de la aportación que damos los actores", dijo Jorge a EL UNIVERSAL.

Laparade se encuentra intubado, pero el miércoles que Jorge habló con su hijo, Eduardo Laparade Jr. le informó que la situación para su padre es esperanzadora. "No está grave, no toda la gente que está intubada está grave, lo que yo sé porque ayer hablé con el hijo de Eduardo, Eduardo Moreno Jr. es que los médicos están muy esperanzados. El cardiólogo habló con ellos, está muy bien su corazón y como te digo, es un hombre que hizo ejercicio toda su vida, no tiene ninguna enfermedad grave y como no es diabético ni hipertenso ni nada, los médicos están muy esperanzados de que va a salir bien".

La hospitalización de Eduardo se da en un contexto de urgencia para la Casa del Actor, donde viven actualmente alrededor de 40 actores y actrices así como 40 empleados, debido a que la ANDA no ha transferido los recursos necesarios para pagar sueldos, la luz, agua, gas y demás necesidades de los habitantes y empleados. "No quiero imaginarme el sufrimiento de Eduardo Moreno Laparade de sentirse mal, estar enfermo y saber que la Casa del Actor no está bien y que no sabemos qué va a pasar, sus hijos están muy preocupados por él. La fundación Mario Moreno es altruista y ayuda a mucha gente, la verdad, estamos tristes, angustiados", agregó Ortiz de Pinedo.

La situación de la casa lleva dos años agravándose, sin embargo, Jorge enfatiza que están ya en un punto crítico, pues las reservas económicas que tenían se han agotado, y aunque hay empresas que contribuyen con donación de ropa, alimentos y demás, no es suficiente. El teatro pone su grano de arena para apoyar a la Casa del Actor: "Lo que queremos es que el comité ejecutivo de la ANDA reaccione, que se deje de pelear dinero, que se tienten el corazón para ayudar a estos ancianos. El patronato hemos tratado de ayudar, hemos puesto dinero, hemos conseguido gente que nos ha regalado comida, colchones, pañales, pijamas, ropa etc, pero ahora lo que hace falta es dinero, porque sin dinero no podemos pagar empleados, Infonavit, impuestos, luz, agua gas, comida, ya hace falta el dinero, y desgraciadamente si la gente de la ADNDA no reacciona pronto o si no tenemos una donación económica que nos ayude, se tendría que cerrar la casa, lo que sería lamentable".

Hace aproximadamente tres semanas, dice Jorge, Moreno Laparade habló con Jesús Ochoa, Secretario General de la ANDA, y le pidió que por favor dieran los recursos para sostener la casa. Aunque Ochoa le dijo que sí, eso no ha ocurrido. La ANDA se habría amparado de pagar debido a presuntas facturas falsas, por lo que se ampararon de pagarles.

"Los hemos invitado a que denuncien las facturas que dicen que son falsas, se han gastado nueve millones de pesos en abogados y nos deben quince. Ahorita tengo que decirle la verdad a la gente, el presidente del patronato está enfermo, está hospitalizado, está intubado, estamos muy preocupados por este hombre que es un benefactor de la Casa del Actor y de muchas instituciones benéficas porque él es el presidente de la organización Mario Moreno, ¿qué vamos a hacer? decirle a la gente que nuestro presidente está enfermo, no hay dinero, no hay para pagar la próxima quincena", dijo Jorge preocupado, y agregó: "El dinero no es de la ANDA, es de los jubilados y los ancianos que lucharon toda su vida para ganarse este derecho sindical que se los han negado durante dos años, creo que esto es un delito, pero ya veremos más adelante".

Afortunadamente han recibido el apoyo de artistas como Juan Manuel Bernal, Regina Blandón, Cecilia Suárez, Gabriela de la Garza, Diana Bracho, Alberto Estrella, entre otros, pero hizo un llamado a todo el gremio y a la gente para que apoyen a los más necesitados en este momento. "Queremos pedirle a la gente que nos ayude, pedirles a los actores que levantemos la voz. Tenemos un lema: "actuemos por los que ya actuaron", ellos ya dieron su vida y se merecen una jubilación y sus últimos años con tranquilidad y dignidad. Los habitantes de la casa están asustados porque se van dando cuenta de que no hay recursos y que la ANDA no da lo que tiene que dar", finalizó el productor.