Orlando Bloom firma acuerdo de trabajo con Amazon Studios

ESTADOS UNIDOS.- Orlando Bloom está expandiendo su relación con Amazon Studios, firmando un primer acuerdo con el estudio detrás de ‘Carnival Row’.

Según el pacto, Bloom trabajará con Amazon Studios para crear proyectos de televisión y cine que se estrenará exclusivamente en Amazon Prime Video en más de 200 países y territorios. Informa Deadline.

Actualmente se puede ver a Bloom protagonizando junto a Cara Delevingne la exitosa serie de Amazon Carnival Row, que se ha renovado por segunda temporada en Prime Video. El actor también es ampliamente conocido por sus papeles como Legolas en la trilogía de El Señor de los Anillos, ganadora de un Oscar de Peter Jackson, y como Will Turner en las películas de Piratas del Caribe.

"Disfruté muchísimo colaborando con Jen Salke y el equipo de Amazon y espero desarrollar esa relación con este nuevo y emocionante acuerdo de producción", señaló Bloom.

El actor terminó recientemente la producción de dos películas, Needle in a Timestack, dirigida por John Ridley, junto a Freida Pinto y Leslie Odom, Jr., y The Outpost, dirigida por Rod Lurie y producida por Jake Tapper.

Los otros créditos cinematográficos de Bloom incluyen Desbloqueado de Michael Apted; Los romanos de Paul Shammasian; Tour de Farmacia de Jake Szymanski para HBO; Jeremy Salle's Zulu, que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes 2013; Joe Swanberg's Digging for Fire; Black Hawk Down de Ridley Scott y Kingdom of Heaven; Elizabethtown de Cameron Crowe y Ned Kelly de Gregor Jordan, entre muchos más.