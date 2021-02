Origel confirma segunda dosis de la vacuna contra covid-19 en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor Juan José “Pepillo” Origel desmintió que le vaya a ser negada la posibilidad de aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus COVID-19.

Cabe recordar que, hace apenas unos días, el periodista de espectáculos fue severamente criticado luego de presumir que pudo ponerse el fármaco al viajar a Miami, Florida.

Fue tal el escándalo que medios internacionales retomaron la historia e incluso se le acusó de hacer “turismo de vacunación”, pues viajó a Estados Unidos para poder inmunizarse.

Un médico del país vecino aseguró a través de su cuenta de Instagram que Pepillo Origel podría ser sancionado no sólo con la negativa a ponerse la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus COVID-19, sino hasta con la cancelación de la visa.

Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! ����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️ pic.twitter.com/W8o5pMeW4X

Sin embargo, el presentador de “Con Permiso” negó todas las especulaciones y afirmó que hasta el momento ninguna autoridad le ha notificado que será castigado por haberse inyectado.

“No sé ni nadie me ha notificado nada, pero yo no siento que me vayan a quitar nada porque no cometí ningún delito. Yo creo que todo mundo buscamos ponernos una vacuna”, expresó el hombre de 73 años en entrevista para el programa Chisme No Like.

“Si tu padre o tu madre tuvieran oportunidad de vacunarse, lo harían. Yo tuve la oportunidad, bendito sea Dios. Ahora a ver cómo me va con la segunda dosis, pero yo no tengo ningún problema porque no hice nada malo”, sentenció Pepillo Origel ante las cámaras.