Orgullosos de ser morenos, actores se levantan

Actrices, actores, así como trabajadores de la industria audiovisual y público en general, se han unido en una voz coral que este martes explotó en Twitter con los hashtag #PoderPrieto y #DondeHayPrieturaHaySabrosura para recordar el orgullo que signfica ser moreno.

Lilia Mendoza ("Sitiados: México"), Tenoch Huerta ("Güeros"), Cuauhtli Jiménez ("Te acuerdas de mi") y Horacio García Rojas ("Diablero"), son algunos de los que han colgado mensajes alusivos, acompañados de una fotografía propia.

"Mi piel se respeta, mi piel suda, mi piel resuena, en mi piel no hay duda,mi piel ama, mi piel es pura sabrosura", es la frase base.

La semana pasada entre integrantes del medio audiovisual, germinaba un movimiento con el fin de poner el alto la piel morena y tratar de acabar con los estereotipos que se ven en pantallas, donde casi siempre quien tiene ese color le dan personajes de clase baja, ladrón o gandalla, cuando en la realidad hay profesionistas exitosos de esa tonalidad corporal y no se ven reflejados.

"Estamos reflexionando en conjunto, que nuestra voz se escuche de manera coral y no individual, no es un ataque contra nadie, una venganza o un señalamiento, no, sino es recordarnos el valor que tiene nuestra piel con sus tonalidades", comenta García Rojas a título personal.

"En esta voz coral estamos muchas personas que trabajamos en el medio audiovisual y de todos los perfiles, hay mucha gente que es público que se pregunta cuándo se han visto representados en una pantalla mexicana", expone el histrión.

Jiménez, en tanto, señala que se trata de una reflexión sobre las narrativas que han imperado.

"Estamos conformando una comunidad, la idea es que sea un esfuerzo grupal y en su momento ya saldrá todo", apunta.

A la voz se han sumado, entre otros, las actrices Maya Zapata, Cristina Michaus, Michelle González y Patricia Meneses, la cantante Audry Funk, además del actor José Pescina.