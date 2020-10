¡Orgullo sonorense! Alejandro Sugich estrena película de terror en Netflix que "pocos podrán soportar"

HERMOSILLO.- Cuando de historias de demonios se trata, Alejandro Sugich siente un miedo indescriptible. Desde aquella ocasión que vio ‘El Exorcista’ quedó traumatizado, y ahora que es un cineasta sabe que, para hacer películas de terror, hay que basarse en sus propios temores.

Fue así como el productor sonorense estrena en exclusiva para Netflix su nueva película “Menéndez: El día del Señor”, un thriller psicológico que llegará hoy a la plataforma, justo a tiempo para la noche de Halloween.

En entrevista, el originario de Ciudad Obregón detalló más sobre este filme protagonizado por Julio Fábregas, Ximena Romo, Héctor Illanes y Dolores Heredia.

Se trata de un sacerdote español, quien ha perdido la fe y está en búsqueda de su redención. Él está retirado y convive con fantasmas del pasado, y regresa de esas tinieblas luego de que un amigo le suplica que lo ayude a salvar a su hija que al parecer está poseída por el demonio”, contó Alejandro Sugich, en exclusiva para EL IMPARCIAL.

“Esta oportunidad que se le presenta, eso le da cierta esperanza. Es una película de terror, es fuerte, el método que usa Menéndez para sacar al demonio es un método poco ortodoxo, inusual. Es un poco lo que va la película que hicimos en co producción con España y Canadá y capital sonorense”, continuó.

“El Exorcista” es, sin duda, la principal inspiración para este filme, pues Alejandro considera que su nuevo largometraje es una especie de “venganza” contra el clásico de 1971.

“Yo quedé traumado con ‘El Exorcista’. No pude dormir, me aterraba apagar la luz y me alejé del cine de terror. Cuando yo leí este guion, lo sentí como una venganza hacia esa película. Dije ‘esta es la película que tengo que hacer, con esto sanaré la herida’. Es una manera de superar mi propio miedo”, explicó.

Alejandro recuerda que hubo una era en que México se especializó en cintas de terror como “Hasta el viento tiene miedo” o “Veneno para hadas”, y quiso traerlo a pleno 2020 para traer una propuesta nueva al género.

“De pronto se perdió el cine mexicano. El cine extranjero o americano tuvo mucho auge y bueno, se empezó a dejar de hacer ese tipo de películas, pero de pronto hay un repunte con películas como ‘Belzebuth’ o ‘Vuelven’. Yo recuerdo películas que me espantaron y que tuvieron un impacto en mí, y quiero que eso provoque mi película”, comentó.

A la fecha, Alejandro no se arrepiente de haber dejado su trabajo como economista para dedicarse al cine, y aunque el camino ha sido largo y difícil, ve una recompensa a su esfuerzo que Netflix haya comprado su nueva película para su estreno mundial.

“Ha sido un camino entre buenas y malas, pero parado, gracias a Dios. Sigo aquí, porque la clave es que le di a lo que me gusta, a mi pasión, requiero de ser muy tenaz para este negocio y tengo que prácticamente encontrar eso que me gusta. Se oye trilladísimo, porque me han dicho que ‘no’ 95% de las veces. Siempre debo pensar que haré la primera y ultima película, para hacerla siempre muy bien”, remató.

SOBRE “MENÉNDEZ: EL DÍA DEL SEÑOR”

-La cinta es dirigida por Santiago Alvarado y producida por Sulafilms, la casa productora de Alejandro Sugich.

-La película es protagonizada por Juli Fábregas, Ximena Romo, Héctor Illanes y Dolores Heredia.

-“Menéndez: El día del Señor” es la primera parte de una trilogía de terror que se tiene contemplada a estrenar en los próximos años. Actualmente, Alejandro trabaja en el guion de la segunda parte.

-La película tiene su estreno exclusivo en Netflix, y podrá disfrutarse en 190 países para 193 millones de personas con membresía.

-Esta será la única película latinoamericana que estrenará en el marco del Halloween y Día de Muertos en Netflix.

-Es una coproducción con Sula Films (México), Magno Entertainment (España), Alebrije Entertainment (EU), Minds Eye (Canadá) e Invico Capital (Canadá).

LA FILMOGRAFÍA DE ALEJANDRO SUGICH

● Thanksgiving (Director / Productor) (Anunciada 2021)

● El Extraño Caso del Fantasma Claustrofóbico (Director/Escritor) (Anunciada 2021)

● El Amor es ciego (Productor) (Cortometraje, Selección Oficial FICM 2020)

● Menéndez: El Día del Señor (Productor) (Presentación de Netflix. Estreno: Otoño 2020)

● Prometo No Enamorarme 2018 (Director)

● Los Jefes, 2015 (Productor, Productor Ejecutivo)

● En la Sangre, 2015 (Co-Productor)

● Casi Treinta, 2014 (Productor, Director, Escritor)