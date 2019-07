Ordenan encarcelar a R. Kelly bajo cargos de delitos sexuales

CHICAGO.-Un juez federal ordenó al cantante de R&B R. Kelly ser encarcelado sin fianza por cargos de delitos sexuales.

El juez de distrito estadounidense, Harry Leinenweber, dictó el fallo el martes después de que Kelly fue arrestado la semana pasada y acusado en Chicago y Nueva York por delitos sexuales, como tener relaciones con menores e intentar encubrirlo.

Kelly, vestido color naranja y con grilletes en los tobillos, no habló, excepto para decir "sí, señor" cuando el juez le preguntó si entendía los cargos. Su abogado, Steve Greenberg, presentó una declaración de no culpabilidad.

AP

Los fiscales argumentaron que Kelly sería un riesgo extremo si fuera liberado, especialmente para menores, y que podría huir.

El asediado artista ha sido acusado por años de comportamiento que va de cuestionable a criminal.

Fue acusado de pornografía infantil luego que un video que circuló ampliamente pareció mostrarlo teniendo relaciones sexuales con una adolescente, y orinándole encima.

Fue absuelto de todos los cargos en 2008 y continuó grabando éxitos y llenando estadios alrededor de Estados Unidos.

R. Kelly es uno de los artistas con mayor éxito de ventas por canciones que incluyen "Ignition", ''I Believe I Can Fly", “Step in the Name of Love" y "Bump N' Grind".

También ha escrito éxitos para artistas que van de Celine Dion a Michael Jackson y Lady Gaga.

Aunque ha escrito canciones de amor clásicas e incluso música góspel, es definido por sus temas de gran carga sexual, como "Feelin' on Yo Booty", ''Your Body's Calling Me", ''Sex Me" y otros aún más explícitos.

En abril, el concierto de R. Kelly en Chicago, su ciudad natal, se canceló en momentos en que la campaña Times' Up lo señaló por denuncias de abuso sexual.

Semanas después, Spotify retiró su música de sus listas citando una nueva política sobre contenido de odio y comportamiento odioso.

En mayo, una mujer presentó una demanda contra R. Kelly acusándolo de abuso sexual alegando que el cantante le contagió un herpes intencionalmente y la encerraba en habitaciones como castigo.