¿Orden de aprehensión para Livia Brito en las próximas horas?

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan del Rosal ha estado envuelto en el escándalo de la actirz Livia Brito, que es acusada por agredir al paparazzi Ernesto Zepeda en las playas del Cancún.

Después de que se filtraron unas conversaciones de Whatsapp en las que la artista le pide al político que elimine evidencias, para poder limpiar su imagen, este habló para las cámaras de Ventaneando y aclaró lo sucedido.

Juan del Rosal no borrará ninguna evidencia, tan es así que en una reciente entrevista para el programa "Sale el Sol" dio a conocer que la actriz podría recibir una orden de aprehensión en cualquier momento, debido a que ya es un caso cerrado que ganó el fotógrafo y la condena podría ser de 10 a 12 años.

El politíco aclaró que no tiene nada contra Brito, pero que ni ella ni sus abogados han hecho algo para defendese y la Físcalia del Estado de Quintana Roo hará su trabajo referente a este caso.

Además agregó que la celebridad está mal asesorada, y que realmente el culpable de lo sucedido es su pareja, quien fue el que ocasionó el golpe al paparazzi, y concluyó que no tienen ninguna comunicación con Livia hasta el momento.

La culpable no es Livia Brito, es Mariano Martínez, que ni así se llama porque la forma migratoria dice otro nombre. No sé si él esté escondido, no tengo comunicación con Livia, pero estoy harto y aburrido, mi trabajo es otro en la política de México” dijo Juan del Rosal