''Oops! ... I Did It Again'' a 20 años de su estreno

LOS ÁNGELES, California.- "Oops! ... I Did It Again" de Britney Spears cumplió 20 años desde su estreno en el año 2000.

Es por ello que la cantante acudió a su cuenta de Instagram para conmemorar uno de sus más grande éxitos musicales.

"¡¡Uy! ... ¿cómo pasaron 20 años tan rápido?!?! No puedo creerlo. Recuerdo que el traje rojo estaba tan loco... pero el baile fue divertido e hizo volar el rodaje ¡Y ahora estamos sentados en cuarentena deseando estar en Marte... por supuesto que estoy bromeando! Pero en serio, todos ustedes han mostrado tanto apoyo por esta canción y les agradezco... enviando amor a todos", escribió Spears.

"Oops! ... I Did It Again" fue el primer sencillo de su segundo álbum del mismo nombre, lanzado el 27 de marzo de 2000. Después de su lanzamiento, también fue nominado para el Premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina en 2000.

Por otro lado, su video musical inolvidable también fue nominado para los MTV Video Music Awards 2000 en tres categorías.