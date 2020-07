''Ones'' de Selena Quinanilla aparece dentro de los primero lugares de álbumes latinos

ESTADOS UNIDOS.- ‘’Ones’’, el álbum de Selena Quintanilla que fue lanzado en octubre del 2002, vuelve a estar entre los cinco primeros en la lista de los mejores álbumes latinos gracias a sus 8,000 unidades de álbumes equivalentes obtenidas en la semana que termina el 9 de julio, según información de Billboard.

La mayor parte de su aumento fue impulsada por el lanzamiento de una edición de vinilo de edición limitada del álbum de grandes éxitos. De las 6,000 ventas totales del álbum para la semana en todos los formatos (CD, vinilo, descarga digital, etc.), la edición en vinilo del álbum representó el 99 por ciento de sus ventas.

La tabla Top Latin Albums clasifica los álbumes latinos más populares de la semana en los EE. UU. Según el consumo multimétrico medido en unidades de álbum equivalentes. Las unidades comprenden ventas de álbumes, álbumes equivalentes de pista (TEA) y álbumes equivalentes de transmisión (SEA).

"El legado de Selena es una inspiración para muchos fanáticos y la comunidad artística, incluidos latinos y no latinos", le dice a Billboard Victor Gonzalez, presidente de Universal Music Latin Entertainment en Universal Music Group. "Existe una profunda conexión entre los viejos y nuevos seguidores de Selena que la coloca en una posición relevante cada vez que revisamos su música".

El álbum recopilatorio póstumo de Selena fue lanzado originalmente el 1 de octubre de 2002, poco más de siete años después de su muerte en 1995. Debutó en el n. ° 4 en la lista de Top Latin Albums y alcanzó el n. ° 2 en el gráfico del 4 de marzo de 2017.

Con el reingreso de Ones en el número 1, marca la primera vez que un álbum latino ha sido el número 1 en esa lista, que se lanzó en enero de 2011 cuando las ventas de álbumes de vinilo comenzaron a reaparecer.

Ones incluye los éxitos de canciones latinas No. 1 de Selena "Buenos Amigos", con Alvaro Torrres (1992); "Donde Quiera Que Estés", con Barrio Boyzz (1994); "Amor Prohibido" (1994); "Bidi Bidi Bom Bom" (1994); "No me queda más" (1994); "Fotos y Recuerdos" (1994) y "Tú, Solo Tú", el título No. 1 más largo de la lista de Selena (1995). El set también incluye una versión remezclada de "Si Una Vez", de su hermano, A.B. Quintanilla, retitulada "Con Tanto Amor (Medley)", entre otros éxitos.