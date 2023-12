Omar Chaparro revela que pensó en quitarse la vida tras crisis matrimonial

Ciudad de México.- Omar Chaparro y Lucy Ruiz revelaron en su participación del podcast ‘’El rincón de los errores'' que al igual que otros matrimonios, atravesaron una crisis durante la pandemia que los hizo considerar el divorcio.

El presentador expresó que la falta de trabajo, el carácter de ambos, y una infidelidad, fueron motivos por los que él y Lucy ya se habían decidido a separarse, aunque Omar también pensó en acabar con su vida.

Nuestro matrimonio dio un giro desde el 2021, estuvimos a punto de divorciarnos y fue el mejor regalo que nos pudo haber pasado, no solo como pareja, sino como seres humanos (…) Nos agarramos la mano y fue más grande el amor que todo. Eso me lo dijo un amigo de Chihuahua al que yo le dije: ‘Se acabó’, pero yo estaba pensando se acabó el matrimonio y la vida, yo estaba pensando en irme de este mundo y él me dijo: ‘No sé por lo que estén pasando, pero su amor va a poder con eso y más”