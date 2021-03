Omar Chaparro pide disculpas a Anahí por haberla lastimado

CIUDAD DE MÉXICO.- Anahí logró hacer una gran trayectoria artística desde su infancia al aparecer en "Chiquilladas" hasta al punto de protagonizar uno de los proyectos más reconocidos en la televisión mexicana, "Rebelde", sin embargo no todo ha sido de color rosa para la cantante.

Hace más de diez años la también cantante, pasó uno de los momentos más difíciles de su vida, al tener problemas alimenticios, a pesar de todo lo que tuvo que vivir personalmente, y salir adelante para recuperarse y poder sanar para volver a su vida normal, realmente no fue algo fácil.

RESPECT ANAHI Y aquí una breve historia del porque Televisa no merece a Anahí, y que la mejor decisión que ella pudo tomar fue renunciar a esta empresa. pic.twitter.com/6yMkX5SNNx

Pero lamentablemente con esta situación, hubo muchas polémicas, críticas para la actriz que en aquel momento era apenas una adolescente.

Fue por medio de Twitter que se compartió un video, de una entrevista de Anahi, que en varias ocasiones se tuvo que defender antes los comentarios tan fuertes que llegó a hacer la prensa, o incluso de las bromas que fue victima en varios programas, en la que le recordaban su problema con la anorexia.

Sin embargo una de las escenas que más sorprendió fue en el momento en el que Omar Chaparro, aparece con uno de sus personajes ofreciéndole "comida" a Anahí, al punto de pedirle que se la comiera.

En otras de partes del video también aparecen otras figuras públicas, como María José, Montserrat Oliver, Yolanda Andrade entre otros, que también se unieron a las disculpas públicas.

No importa el tiempo , recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón. Gracias Omar. �� https://t.co/1E8rreEwKv

Querida @Anahi te ofrezco una disculpa x lastimarte con alguna de mis bromas o personajes q hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande" escribió Omar Chaparro.