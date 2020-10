Omar Chaparro estrena "Chaparreando", su emotivo reality familiar

TIJUANA, B.C.- “Es mejor esposo que papá, mucho mejor”, dijo Emiliano, el hijo de Omar Chaparro quien acompaña al actor en “Chaparreando” la nueva aventura que se estrena hoy jueves por Pantaya.

Este reality que recorren a través de motocicleta, tiene como objetivo compartir las raíces de sus antepasados y el encontrarse con su hijo, con el cual convivía prácticamente nada.

También es buen papá y él encontró una manera de balancear ser actor, papá y buen esposo”, destacó Emiliano de 15 años de edad en entrevista vía Zoom.

El actor originario de Chihuahua reconoció que como papá y más de un adolescente, es difícil compaginar sobre todo en ideas, tanto que al inicio de esta aventura se hizo prácticamente a regañadientes.

“Se subió a la moto ese día un niño que no quería ir, que le parecía ilógico irse en moto dos o tres semanas, que estaba peleado conmigo, que no le hablaba bien a su mamá, un niño malagradecido, que no apreciaba la vida, ni lo que le rodeaba”, explicó Chaparro.

Reconoció que la ausencia de casa lo llevó a debilitar su relación con el varón de la casa.

“Creo que sí, pero por lo mismo trato de llevar tiempo de calidad qué cantidad, y él sabe que cuando llegaba del avión, volaba en la madrugada y llegaba a la casa sin dormir para irnos a comer, a ver películas, sin embargo si hubo esa falta de papá”, destacó Chaparro.

Sin guión alguno, esta serie de seis episodios, llevará al espectador por Chihuahua, donde coloridos personajes y paisajes servirán como postal para adentrarse en su relación padre e hijo, que finalmente dio frutos al final del recorrido.

“Mi papá no es muy diferente a como cuando está en la televisión, él siempre está como feliz y siempre tiene mucha energía, es muy padre estar con él y fue muy padre tener este viaje”, consideró Emiliano.

En esta aventura también se sumó Eugenio Derbez como productor al lado de Benn Odell, pero porqué elegir el respaldo del comediante mexicano.

“Es un gran amigo de muchos años, es noble y talentosisimo y cuando yo quería hacer este reality, lo platiqué con él y su socio.

“Y ellos me sugirieron que en vez de mis amigos me fuera con mi hijo y a mi me pareció una terrible idea, porque yo no llevaba bien con mi hijo”, puntualizó.