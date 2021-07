Omar Chaparro es acusado de "promover la violencia familiar"

CIUDAD DE MÉXICO. – El actor, cantante, productor y presentador mexicano, Omar Chaparro, se encuentra en el “ojo del huracán” debido a un incidente ocurrido en TikTok.



Recientemente, Omar compartió un breve clip acompañado del audio: “Dicen que donde hay pelea, hay amor”, en el cual el actor simula dar un golpe en la cabeza a su esposa, Lucía Ruiz de la Peña.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



En el video, Lucía le devuelve al actor los golpes, siempre formando parte de su actuación, y termina con un “Jaja ¿Y tú crees que sólo tú me amas?”, posteriormente, el video concluye con ambos abrazados.



Internautas tunden a Omar Chaparro



Sin embargo, esto no fue bien visto por los usuarios de Instagram, red social en la que también compartió el video Omar, pues varios usuarios señalaron que ese “tipo de contenido” motiva y promueve la violencia de género.



En un mundo de tanta violencia y feminicidios, no es nada gracioso esta clase de videos”, señala un comentario.



“No es una buena broma la violencia #NiUnaMas”, “Esto no me gusta ni de chiste”, “Menospreciar el abuso doméstico”, “No está curada, ni aunque sea de humor”, No a la agresión física”, son algunos de los comentarios que se destacan en el video que cuenta con casi 500 mil reproducciones en Instagram.