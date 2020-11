Omar Chaparro confesó que fue mal estudiante

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque pocos saben que Omar Chaparro estudió administración de empresas, el actor confesó que le hubiera gustado ser buen estudiante para poder apoyar mejor a sus hijos en sus tareas.

El comediante le otorgó una entrevista a Yordi Rosado y Martha Higareda, en el podcast que tienen juntos en YouTube, en el cual platicó cómo poder lograr tus sueños a pesar de las adversidades de la vida.

Al cuestionarlo sobre cómo le fue cuando era estudiante, Chaparro aceptó que no fue tan buen estudiante cómo le hubiera gustado, y de eso se dio cuenta ahora que tiene a sus hijos, quienes están estudiando en casa por la pandemia.

Yo, en general, era mal estudiante, pero en el rubro donde estoy, en la actuación, y estudié administración de empresas. Ahorita te puedo decir que me hubiera gustado ser mejor estudiante. Ahorita que me pongo a darle clases a mis hijos y ellos me enseñan a mí y digo: ‘Chihuahua, por qué no puse atención’”, dijo.