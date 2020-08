Olivia Wilde dirigirá una cinta de Marvel centrada en las mujeres

ESTADOS UNIDOS.- Olivia Wilde firmó un acuerdo con Sony Pictures para desarrollar y dirigir una película de Marvel, aún sin título, que se centrará en las mujeres.

Debido a que es un trato con Sony, se cree que podría ser una cinta sobre el personaje de Spider-Woman.

La película será escrita por la escritora de "Booksmart" Katie Silberman con Amy Pascal como productora. Rachel O’Connor será productora ejecutiva.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Wilde colaboraría como directora, pues hizo su debut el año pasado con “Booksmart”, que le valió una nominación al Writers Guild of America por el guión de Silberman, Emily Halpern, Sarah Haskins y Susanna Fogel. Wilde está destinado a dirigir el thriller "Don’t Worry Darling", protagonizada por Florence Pugh, Chris Pine, Shia LaBeouf y Dakota Johnson. La película New Line se rodará este otoño.