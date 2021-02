Olivia Newton-John no se pondrá la vacuna contra el Covid-19

Aunque la época de vacunación ya inició en la mayoría de los países, existen algunos escépticos que no creen en la enfermedad o que la vacuna sea efectiva y por ella han decidido no ponerla, una de ella es la actriz de "Vaselina", Olivia Newton-John.

En una reciente entrevista con "The Herald Sun", la británica ha confesado que no se pondrá la vacuna contra el Coronavirus ya que ella desde hace algunos años, apuesta por la medicina alternativa o natural.

Newton-John junto a su hija Chloe Rose Lattanzi detallaron que no es que no crean en las vacuna pero siempre han apostado por los productos naturales razón por la que no quieren tomar la vacuna.

"No soy anti vacunas, lo que pasa es que estoy en contra de poner mercurio y pesticidas en mi cuerpo, que se encuentran en muchas vacunas. Para mí, la medicina real es la que proviene de la tierra. Creo que la gente confía en las vacunas porque el médico dice que son seguras, yo solía hacerlo. Si hubiera tenido la oportunidad de tomar hierbas y plantas cuando era bebé en lugar de que me inyectaran toxinas, lo habría hecho", detalló Lattanzi.

Luego de estas polémicas declaraciones, Olivia apoyó a su hija y detalló que ella tampoco utilizará ninguna vacuna, "En este momento, no lo voy a hacer".

Lattanzi, dirige desde hace un par de años una granja de cannabis y su propia madre ha tomado tratamientos de esta, todo desde que a la actriz se le detectó Cáncer de mama en 1992 y luego de que este regresará en 2012 y 2017.

"La medicina natural es el partido al que pertenezco. No soy republicana, no soy demócrata. ¿Qué haces cuando no entras en ninguna etiqueta? ¿Cuando eres vegana, cultivas cannabis, defiendes los derechos LGBTQ, eres budista y no estás de acuerdo con las vacunas?", explicó la hija de la actriz.