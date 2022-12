Olga Breeskin revela que Verónica Castro no está bien de salud

Ciudad de México.- Olga Breeskin, ha presumido tener una buena amistad con Verónica Castro y reveló que la presentadora no está bien de salud.

Ya que en semanas anteriores Vero estuvo en un escándalo por supuestas conversaciones indebidas con menores de edad, es que Olga salió a defender a su amiga en una entrevista para Sale el Sol.

Conociendo la integridad, el corazón de Verónica Castro como hija, como comadre, como madre, como abuela, como todo, yo pienso que estas niñas ociosas le metieron un gol a Verónica Castro y se aprovecharon de su buena voluntad, porque ¿qué estrellota como Verónica Castro se va a tomar el tiempo de chulear, apapachar?, cibernéticamente hablando, y de pronto de cambian la jugada, a mí se me hizo muy injusto”

Dijo al respecto.

La salud de Verónica Castro

Respecto a las noticias donde señalaban a la artista no estaba bien de salud, Olga comentó: “No quería ser indiscreta, pero está tranquila, no quiero compartir más detalles personales que como madrina y amigas de casi 50 años […} pero está recuperándose, estuvo delicadita desde que se cayó de un elefante y esa caída le ha representado muchos problemas de salud, pero afortunadamente el Señor la ama”.

Del mismo modo, aprovechó para lanzar un mensaje al diseñador Mitzy con el fin de que busque a Castro y que olviden sus diferencias. “Es una gran persona y no podemos dejarnos llevar por estos tiempos tan difíciles, y bíblicamente estamos en los últimos tiempos, no es momento de estarse peleando, de andar en chismes, en ponerle cuatros a los artistas, estamos en el momento de perdonarnos, amamos y como decía el Divo de Juárez, de abrazarnos muy fuerte, si Vero no te habla, como dicen por ahí ‘si la montaña no viene a ti, tú pon el ejemplo como pastor evangélico’, y tú comunícate con mi comadre Verónica Castro”, expresó.

Por otro lado, la actriz recordó a su colega Andrés García y le deseó pronta recuperación sobre la enfermedad que lo aqueja. Fue mi galán en Nora la rebelde, me lleve muy bien, le mando bendiciones, Andresito, te queremos bien, no digas que te vas a morir porque tú no tienes el poder de quitarte la vida, solo el que te la dio”, comentó.