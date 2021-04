Ojalá que Alejandra Guzmán y Frida logren una reconciliación: Mayer

Sergio Mayer ha brindado apoyo a algunas víctimas de abuso sexual, como en el caso de Daniela Berriel y dice, apoyará y seguirá apoyando a quien se lo pida. Daniela denunció que en marzo del 2020 fue víctima de abuso sexual por parte de un amigo del actor Gonzalo P., por lo que comenzó un proceso legal contra ambos, sin embargo, el acusado fue liberado el pasado 9 de abril.

"Sigue el caso de Daniela, Dani es una mujer muy luchona y me parece que con un valor extraordinario va a continuar con su proceso y vamos a ver cuál es la estrategia de los abogados, pero ese y de todos los temas que estamos al pendiente vamos a trabajar y sacar adelante", dijo Mayer durante la alfombra roja del musical "Hoy no me puedo levantar".

El diputado dijo que en este tipo de situaciones hay que ser muy cuidadosos porque son procesos legales, pero brindar apoyo.

"Hay que darles precisamente la presunción de inocencia y que el MP y los jueces determinen si hay valores para integrar la carpeta y para que lleven su juicio dentro de la cárcel, nosotros hacemos lo que nos corresponde", agregó.

En cuanto al tema de Frida Sofía, quien acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haberla tocado indebidamente cuando ella tenía cinco años, expresó.

"Tuve la suerte de platicar con Ale Guzmán hace poco, tenemos temas pendientes que tienen que ver con el espectáculo y también platicamos de estos temas y todo lo que está en mis manos. Obviamente Ale es madre, es una madre que tiene que luchar con muchas cosas y vamos a tratar de ayudarlos en lo que se pueda, creo que están muy lastimadas las dos y ojalá logren una reconciliación pero eso depende de ellas", dijo al respecto.

El también actor y político deseó que la familia logre solucionar este problema.

"Esperemos que esto lo paren a la brevedad para que eviten hacerse más daño. La sangre es la sangre, ojalá y depende de ellas, ojalá que logren llegar a un acuerdo por el bien de las familias y que Dios los bendiga".

En cuanto al mundo del espectáculo, Mayer dijo que sus actividades como político no impiden que siga desarrollando proyectos en el mundo artístico.

"Es algo que llevamos en la sangre pero yo ya estoy armando un espectáculo que se llama "7", donde va a haber invitados. Son los siete pecados capitales y ya se enterarán".