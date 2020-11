Ofrece actor demandando por golpear a Elisa Vicedo 350 mil pesos para detener proceso

Ciudad de México.- Elisa Vicedo reveló que el actor Eduardo Carabajal intentó llegar a un arreglo económico para detener la demanda que la actriz interpuso en su contra por agresión y abuso.

A través de una videollamada desde Canadá, la actriz dio a conocer en entrevista para el programa Ventaneando que la defensa de Carabajal le ofreció dinero para terminar con el proceso legal que interpuso contra Eduardo.

“Ellos quieren llegar a un acuerdo monetario de pagar 350 mil pesos por daños y decir una disculpa, que al señor Carbajal le bene… o sea, sea algo que él quiera decir sobre el caso. Eso es lo que ellos están ofreciendo para no seguir con el proceso”, explicó.

De la misma manera, Elisa aseguró que sus abogados hicieron una contraoferta, la cual consiste en cubrir todos los gastos de hospital que sus agresiones le causaron.

“Son alrededor de 700 mil pesos y aparte de todo salir a dar una disculpa pública donde tu aceptes que por tanto tiempo me acosaste, que por tanto tiempo me amenazaste, me golpeaste en frente de tantas personas, difamaste mi imagen, etc. Yo en realidad puse eso como condición, porque estoy segura que no le conviene aceptar esa oferta”, detalló.

Finalmente, la artista destacó que cuando ella interpuso esta denuncia no estaba tan fuerte todo el movimiento de #MeToo y por tal motivo recibió agresiones a través de las redes sociales. hecho que la llevó a irse de México y autoexiliarse en Canadá.

Video: