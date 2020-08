Ofrece Gabriela de la Garza clase de teatro en el confinamiento

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su primera obra de teatro, "Químicos de amor", a Gabriela de la Garza se le olvidó lo que seguía en el texto y se saltó tres páginas ante la sorpresa de su compañero Hernán Mendoza.

La actriz recuerda que el histrión le preguntó con la mirada qué iban a hacer y, al final, las tablas de él sacaron adelante el embrollo.

"Era mi primera obra y él la resolvió de manera magistral. Me ha pasado muchas cosas en el teatro, como que se rompa el vestuario y esté tratando de ver un momento para que alguien le ponga algo, hay también muchos momentos de improvisación", comenta De la Garza.

Este sábado, para compartir su experiencia sobre el escenario, la actriz de las puestas "Consígueme una vida" y "Las analfabetas", presenta una clase dividida en 14 episodios.

El contenido estará disponible en la cuenta de instagram Desde el escenario, con acceso desde la página oficial de la actriz y de la productora Casiopea Entretenimiento.

"No es lo mismo actuar que es lo que uno sabe hacer, que tratar de bajarlo a un papel y enseñarlo de alguna forma; es la primera vez que me aventuro a hacer un ejercicio de esta naturaleza y me di cuenta que realmente no sé lo que hago (risas), me guio mucho por la intuición y me he hecho de alguna manera autodidacta", comenta.

"La intención es compartir 20 años de experiencia, cuál es mi método y sin afán de decir que es el único, sino que cada quien tome lo que mejor les funcione; de pronto es difícil que la gente comparta por dónde es la cosa, quizá porque se sienten amenazados o tratan de eliminar una competencia", destaca.

¿Qué es lo más gracioso que te ha pasado sobre el escenario?

En "Consígueme una vida", de repente, rompíamos la cuarta pared y la gente participaba; una de las actrices que era Daniela Schmitd se colocaba entre el público y se la pasaba molestando con su teléfono, la gente lo creía y comenzaba a decir que se callara o fuera.

¿Algo trágico?

Más bien chistoso fue en "Por amor al arte", que estaba embarazada y tenía un desnudo en escena. Estaba cumpliendo ocho meses de embarazo y pues el personaje no podía estar embarazado, entonces salía de espaldas y para el vestuario, cada vez le sacaban más para que no se viera (risas). Cuando acababa y la gente me saludaba se daban cuenta de mi estado y se sorprendían.

Dice Demian Bichir que antes de subir a un escenario se pregunta qué hace ahí y mejor le gustaría estar viendo un partido ¿te ha pasa algo similar?

Precisamente con "Consígueme una vida" me pasó que durante los dos primeros meses de la temporada, cuando estaban por dar la tercera llamada, tenía las manos frías y sudaba. Fue hasta el tercer mes que comencé a fluir.

¿Tienes pesadillas antes de actuar?

He soñado que no llego a tiempo a una función y esta no puede empezar, es muy feo (risas).