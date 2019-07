Ofelia Medina se pone tras la cámara

Tras cinco décadas de carrera actoral, Ofelia Medina ha decidido ponerse tras la cámara y dirigir un corto documental y un largo de docuficción, basado en hechos reales.



El primero lleva por título "Se construyen sueños", donde se cuenta cómo nacen, funcionan y siguen vivos los escenarios.

Del otro tiene aún prohibido hablar pero adelanta que se basa en un hecho social importante.

"Todo llega cuando tiene que llegar", dice la actriz de más de 40 filmes, como "Frida, naturaleza viva" y "Voces inocentes".

El corto, comenta, ya fue aceptado en competencia en el próximo Festival de Cine de Monterrey.

Revela que su método de dirección es más en el modo dogma, cuyas reglas establecen hacer películas inspiradas en los valores de las historia, actuación y tema, excluyendo el uso de elaborados efectos especiales o tecnología.

"Casi no digo acción ni corte, es un estilo mucho más como un poco cine dogma: no hay decorados hechos para la película sino que siempre se filma en los lugares reales y no hay iluminación extra, no hay música compuesta; en el caso del largo será de un hecho social importante, con personajes que se entretejen en él", abunda.