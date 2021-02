Odin Dupeyrón reacciona ante la confesión de abuso sexual de su hermana Natasha Dupeyrón

CIUDAD DE MÉXICO.- A poco más de 24 horas de que Natasha Dupeyrón denunciara públicamente que fue víctima de abuso sexual a través de un video en redes sociales, su hermano Odin reaccionó a la noticia durante la entrevista realizada en el programa “Todo por la mujer”.

Pese a que las declaraciones de Natasha provocaron gran conmoción, su consanguíneo aseguró que aún no tenía conocimiento de lo que la actriz relató en Instagram.

“Supongo que si eso dijo tendrá su tiempo de hablar, si así fuera pues supongo que lo dirá, o no lo dirá, o lo aclarará, yo cuando mi hermana me hable y me diga ‘Odin creo que tal y tal y tal’, entonces ya veré que hago, si la apoyo o veo o pregunto o cómo fue, un testigo, hoy por hoy no tengo la mejor idea”, explicó.

Al ser cuestionado sobre si ya intentó charlar con la artista sobre el tema, Odin declaró: “ahorita que me marcaron le mandé Whats(App)… pero no me ha contestado, ojalá conteste o llame ya, pero yo soy cero drama, yo soy de los que llega y dice ‘hermana que ped&’, porque puede ser que haya dicho algo que fue malinterpretado”.

De la misma manera, el escritor y productor teatral negó ser un hombre al que le guste tomar represalias por propia mano, por lo que descartó irse en contra de la o las personas que pudieron dañar a su hermana.

“Yo primero vería qué quiere mi hermana, o sea, ese es un asunto de mi hermana, y mi hermana sabrá si se maneja o no, o qué fue lo que dijo, y según lo que yo hable con mi hermana pues ver… yo no soy una persona de armas tomar, yo nunca paso por encima de las otras personas, en la vida jamás paso por encima de otras personas, incluso hasta para ayudar a las otras personas tienes que ver el consentimiento de las otras personas, para todo, entonces no te puedo decir qué haría, no sé ni quiera cuál es la historia”, manifestó.

Por último, Odin Dupeyron manifestó que su negativa para ahondar en el tema es porque realmente no tiene ni idea de lo que declaró su hermana. “Lo que yo sé de mi familia es que nunca se ha hablado de algo así”, remató.