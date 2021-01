Odin Dupeyron da tips para hacer frente al cambio

Con melancolía, Odin Dupeyron reconoce que actualmente se encuentra seriamente afectado económicamente tras el cierre de los teatros en la Ciudad de México desde que la pandemia obligó a los espectáculos en vivo a poner una pausa.

El actor recuerda que, al principio, presentar sus espectáculos en streaming no representaba un problema, pues su empresa podía costear los gastos de inversión que se requieren, pero hoy, a casi un año de resistencia, para transmitir o montar alguno de sus shows en vivo requiere de ser muy cauteloso.

"Diciembre estuvo de la ching... porque volvimos a semáforo rojo. Ha sido una crisis para todos, pero de alguna manera los restaurantes, las aerolíneas, han tenido oportunidad de recuperarse un poco, el teatro no. Cuando dijeron, 'cierran a las siete de la noche' nos limitaron horrible. Lo poco que hemos hecho ha sido con los recursos que tenemos y aun así ha funcionado, pero reinvertir está cañón", dijo en conferencia de prensa.

Si bien durante la pandemia su salud no se ha visto afectada, comenta que sí se ha enfrentado a la frustración y constantes reflexiones, sin embargo, asegura el actor, no prepara ningún show con respecto a este tema, porque no le gusta aprovecharse de las situaciones.

Por ahora, presentará su espectáculo "Recalculando" en streaming el próximo 15 de enero a las 20:30 horas en el que hace un stand up acerca de sus experiencias propias desde la infancia y cómo aprendió a darles un nuevo sentido más allá del miedo al cambio.

Con anterioridad, ya ha presentado varias de sus producciones en formato virtual y reconoce que "le ha agarrado el modo".

Mientras tanto, como productor, se mantiene esperanzado en que el teatro presencial se reactive pronto.

"El espectáculo en vivo no morirá nunca porque la gente necesita esté uno a uno y esta sensación del en vivo sigue siendo algo increíble y no va a cambiar nunca pero sí creo que empezaremos a hacer cosas nuevas, ya sabemos que la gente está interesada en experimentar cosas distintas y algunos de nosotros estamos incursionando en materia nueva".