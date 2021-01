"Odiado a nivel internacional": Llama Juan José Origel "frustrada, mediocre y envidiosa" a la gente que lo critica por vacunarse en EU

CIUDAD DE MÉXICO.-El conductor de espectáculos ha estado bajo fuego estos últimos días por haberse ido a vacunar a los Estados Unidos, donde ciudadanos del vecino país lo criticaron por haber "robado la esperanza a gente que de verdad la necesita".

Ante los severos comentarios, el también conocido como "Pepillo" reaccionó en sus redes sociales y, específicamente en Twitter, dejó este escrito:

"Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás. El mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa".

Esto claramente ante los cuestionamiento de haber hecho "turismo de vacunas a Miami, Florida".

Un usuario de Twitter no tardó en contestar y le señaló: "Las personas felices no hacen trampa, no le quitan la oportunidad a otros sólo por tener ciertos privilegios, las personas felices ven por los demás".

Entretanto, otro tuitero indicó: "Deja de llorar, hiciste mal y punto, porque hay mucha gente que también tiene la posibilidad de vacunarse y no lo hace por solidaridad y empatía para con los más vulnerables, porque las vacunas aún son escasas. Aunque no se puede esperar más de ti".

Por otro lado uno afirmó: "Oye, te hubieras esperado con la vacuna, para que gastabas tanto si aquí en México en unas dos semas vacunan a los ancianos y te tocaba, así no serías tan odiado a nivel internacional".

Muchos en las redes lo han criticado por ser insensible y todavía por presumir que se vacunó y de acusar que en México "no se le brindó esa seguridad".

“Soy madre, tengo dos hijos, pago impuestos, estuve trabajando durante toda la pandemia y resulta que los turistas reciben la vacuna. ¡Qué lástima!", afirmó una persona.

Origel viajó a Miami, Florida, para recibir la vacuna porque el lanzamiento de la vacuna Covid-19 en nuestro país está vacunando primero a personas de salud que trabajan directamente con los enfermos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dicho que está permitido que las personas que poseen segundas residencias en el estado se vacunen, pero desalentó a los turistas a hacerlo.

"Si tienen una residencia y no solo están viniendo por una noche o una semana o dos, estoy totalmente de acuerdo con eso", dijo. “Eso es un poco diferente a alguien que solo está haciendo turismo y tratando de venir aquí. Así que desalentamos a la gente a venir a Florida solo para vacunarse".

El Departamento de Salud de Florida dejó en claro que investigará cualquier uso indebido informado de las vacunas Covid-19.

“Está absolutamente prohibido que alguien entre a Florida por un día para recibir la vacuna y se vaya al siguiente”, comentó el portavoz del departamento de salud Jason Mahon. "Pedimos que todos los incidentes sospechosos se informen al departamento de salud del condado correspondiente de inmediato".

Los comentarios negativos hacia Origel han escalado que incluso piden que se le quite la visa definitivamente.