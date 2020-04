Odalys Ramírez ya no formará parte de de 'Cuéntamelo Ya!' los sábados

Odalys Ramírez queda fuera de ‘Cuéntamelo Ya!’



Una de las estrellas mexicanas que fueron de los primeros en contraer COVID-19 fueron Odalys Ramírez y Patricio Borghetti, precisamente por ello fue que los famosos tuvieron que guardar reposo en casa durante dos semanas.

Una vez pasado el tiempo, y cuando ambos ya se sentían mejor de salud, tanto Patricio como Odalys regresaron a sus respectivos programas. Sin embargo, a la conductora no la esperaban con muy buenas noticias en ‘Cuéntamelo Ya!’, pues la famosa ya no formará parte del show los sábados.

Al menos así lo informó Álex Kaffie en su columna de un periódico de circulación nacional.

''Odalys Ramírez ya no formará parte de ‘Cuéntamelo Ya Al Fin’. Sí, Nino Canún Rojas (productor del programa) decidió renunciarla debido a que, me cuentan, ella siempre tenía prisa por acabar de grabar'', recordando también que la versión sabatina del programa no es en vivo, sino que se graba entre semana.

Por ello, la famosa ya no formará parte de la emisión sabatina, aunque seguirá en el programa de lunes a viernes.

Además, el periodista también dijo quién se quedará en su lugar y es nada más y nada menos que Ximena Córdoba, quien ya ha aparecido en el programa.