Octavio Ocaña: Podrían exhumar su cuerpo por irregularidades en la investigación sobre su muerte

CIUDAD DE MÉXICO.- El cuerpo de Octavio Ocaña podría ser exhumado por tantas irregularidades que ha presentado la investigación sobre su muerte, esté de acuerdo o no, su familia, reveló la revista “TvNotas”.

Un supuesto empleado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México le habría dicho al medio que la investigación sobre la muerte de Octavio Ocaña ha dado mucho de qué hablar y hay muchas cosas que hicieron mal los policías involucrados.

Ellos tienen una responsabilidad penal llamada ‘abuso de autoridad’, pues el actor no fue agarrado en flagrancia, haciendo algo ilícito… ellos omitieron que sí dispararon porque sabían que estaban violando los protocolos; pero eso sí, el chavo no andaba en buenos pasos, tal y como ahora lo están exhibiendo en redes”, explicó la fuente.

De acuerdo a la experiencia del informante, a su parecer, los agentes municipales seguramente no sabían que perseguían a un famoso y pensaron que pudo haberse tratado de secuestradores, pero aún así, cometieron muchas faltas en el protocolo de seguridad.

“Lo digo porque los policías dijeron en su reporte que en varias ocasiones lo habían visto enfiestado, en el des... Aún así, esta investigación se ha vuelto una granada en las manos para la Fiscalía del Estado de México y sus mandos”, agregó.



Los policías que actuaron en contra de Octavio Ocaña serían despedidos

La persona que habló para “TvNotas” comentó que la muerte del intérprete de “Benito Rivers”, en la serie “Vecinos”, se le salió de control y seguramente “rodarán cabezas”, ya que los agentes municipales cometieron abuso de autoridad y no se apegaron al reglamento.

Supuestamente los agentes debieron avisar por radio que estaban en persecución de presuntos delincuentes, como así lo justifica la ley, pero no justifica el hecho de que hayan disparado.

Indicó que la Fiscalía investigará a fondo el caso de Octavio Ocaña y podría exhumar el cuerpo, así no lo quiera su papá, como presuntamente declaró en una entrevista, ya que si al ley lo requiere se hará.

“Eso es otra cosa en la que el papá se ha equivocado; dijo que no se podría, pero pueden sacar el cadáver a petición de un juez, si algo no cuadra durante las investigaciones, con o sin autorización del padre. Esto no acaba”.

Las investigaciones continuarán, seguirán citando a los testigos, a los implicados, a la familia, y cabe la posibilidad de que exhumen el cuerpo, añadió; sin embargo, la Fiscalía mantendrá su versión y hará todo lo posible para que se dé carpetazo.

“Lo único que tendrá la familia, será a los policías tras las rejas, ellos serán los chivos expiatorios de este caso”, finalizó.