Octavio Ocaña: Crean video en 3D de la persecución de "Benito" y lo difunden en TikTok

CIUDAD DE MÉXICO.-En redes sociales difundieron un video de la persecución de Octavio Ocaña con los policías en el Estado de México.

Pero lo que causó curiosidad en Internet es que fue creado en 3D.

En las imágenes se ve al joven actor -conocido por su personaje de Benito, en Vecinos- huyendo de las autoridades.

Te puede interesar: Octavio Ocaña: Filtran video del actor disparando un arma

En las escenas caricaturizadas se observan algunos disparos por parte de los policías.

El video solo es una recreación, pero no es la oficial de las autoridades. Fue hecha por aficionados.

De fondo se escucha el corrido Descansando que narra la historia de un joven que aparentemente fallece del grupo Fuerza Regida.

Papá asegura que policías lo mataron

Octavio Pérez continuó diciendo que a su hijo lo mataron los policías y que "el crimen no quedará impune".

El papá de "Benito" afirmpo que su muerte "no quedará impune como el de Paulette".

"Ya están empezando a hacer su trabajo estos flojos, querían que yo lo hiciera por ellos, pues ya lo lograron. Ya está todo más claro que el agua, ellos fueron los que lo mataron, nada más vamos a ver cómo trabajan, qué investigación tienen que hacer y vamos a dejarlos trabajar, vamos a ver hasta dónde llegan ellos”, indicó.

Te puede interesar: Octavio Ocaña: Se comparten nuevos videos de su muerte

Sobre la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Oscar Pérez aseguró que sólo ha tenido una breve comunicación con integrantes de la Secretaría de Gobernación, pero que está en espera que se vuelvan a comunicar con él.

“Habló (en la mañanera), pero no me ha hablado a mí; él habló en su conferencia normal, pero no me han hablado todavía; la Secretaría de Gobernación ya se acercó conmigo, pero no me han vuelto hablar, fue una plática, pero solo fue de 10 segundos y vámonos. Estoy esperando su llamada”, aseveró.