Oasis lanza nuevo video y celebra 25 aniversario del álbum "Definitely Maybe"

ESTADOS UNIDOS.- Oasis ha lanzado nuevo video del tema "Fade Away" para conmemorar el 25 aniversario de su álbum "Definitely Maybe".

Antes de la reedición de un vinilo de edición limitada que llegará este 30 de agosto, el video lírico proporciona una nueva ventaja visual para la pista seminal.

Esto se dio a conocer luego de que se les prometiera a los fanáticos "contenido original de la época", que ha estado llegando constantemente durante agosto.

La semana pasada, los fanáticos vieron carteles en todo Manchester con letras del disco.

En cuanto al vinilo, los fanáticos pueden tener en sus manos un disco de imagen de edición limitada y un LP plateado para conmemorar el aniversario de plata del álbum.

Otras actividades nuevas incluyen un cuestionario ‘Definitely Maybe’, que permite a los fanáticos de hueso colorado probar su conocimiento.