ONE PIECE: Se disculpa el director de doblaje por las nuevas voces

CIUDAD DE MÉXICO.- “One Piece” es uno de los animes e importantes de todos los tiempos, y el día de hoy estrenó sus primeros 61 capítulos en la plataforma Netflix de Latinoamérica.

Sin embargo, con el redoblaje de la serie, no todos los fans quedaron conformes con las nuevas voces de los personajes.

Las mayores quejas fueron para la voz de “Usopp”, encarnado por Alejandro Orozco, pues los decían que su interpretación era demasiado aguda para el personaje.

La situación se salió de control, al grado de que el elenco de voz recibió amenazas por parte de los fans y cientos de mensajes de odio.

Por eso, Arturo Castañeda, director de doblaje de “One Piece”, publicó un video donde se disculpó y denunció que ha sido víctima de varios ataques en su contra.

He estado recibiendo bastantes mensajes de odio, mentadas de madre, amenazas, una opinión en general acerca de mi persona por el doblaje de One Piece", comenzó Arturo.

Procedió a pedir una disculpa y a decir que todo el equipo ofreció su mejor esfuerzo para llevar a cabo el proyecto.

"Les ofrezco una disculpa si no les gustó (el doblaje). Todos nos enamoramos del proyecto y todos dimos nuestro mejor esfuerzo, la verdad es que ‘One Piece’ es uno de los mejores animes que he visto en mi vida y lamento de todo corazón que no les haya gustado", destacó.

“La gente que me ha dicho que sí les gusta, espero les siga gustando si le dan una oportunidad, y si tienen más mensaje s de odio, puedes descargar su frustración aquí si quieren, lo entiendo y de todo corazón lo lamento”.

Otros actores de doblaje que componen el elenco de “One Piece” es Mireya Mendoza como “Luffy”, Geogina Sánchez como “Nani”, Noe Velazquez como “Sanji”, Dafnis Fernández como “Zoro” y Nallely Solís como “Chopper”.