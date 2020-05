Nutriólogo analiza en laboratorio proteína de Bárbara de Regil y revela la verdad de lo que contiene

MÉXICO.- El nutriólogo mexicano Aries Terrón mandó a analizar a un laboratorio la proteína “Loving It” de Bárbara de Regil, para explicar los beneficios de ésta y mostró los resultados en un vídeo de YouTube.

Terrón destacó que la proteína no tuvo los resultados esperados, ya que afirma que no cumple con las especificaciones que señala en su etiquetado, como por ejemplo que en realidad no es vegana.

“Podemos ver en el análisis que tiene menos proteína, más carbohidratos y menos grasas de lo que nos reporta en la etiqueta, por lo tanto, menos calorías, no es que sea algo positivo simplemente no contiene lo que nos reporta en la etiqueta según estos ensayos”, mencionó.

De Regil promociona mucha este producto mencionando que tiene adaptógenos, pero en realidad, el también entrenador afirma que no tienen beneficios reales, ya que no presenta la cantidad necesaria para conseguir estos beneficios.

Resaltando que los adaptógenos sirven para mejorar el estado de ánimo y el sistema inmune, Bárbara logró vender rápidamente su proteína, ya que a pocas horas de su lanzamiento se agotó.

Otro punto malo que Aries encontró es que en realidad no es apta para veganos, pues contiene Vitamina D3, proveniente de una fuente animal, por lo que la ideal sería la Vitamina D2.

Además, mencionó que aunque en la parte delantera de la presentación dice que la proteína es sabor vainilla, en las especificaciones no viene nada sobre esto, pero que a pesar de todo tiene un buen sabor.

“La ejecución fue pésima por todo lo que vimos y mucho más, yo creo que la responsabilidad recae en esas personas porque son las supuestas profesionales que te tuvieron que haber orientado de forma correcta”, agregó.

Otra cosa alarmante que Aries encontró es que el contenido de sodio en “Loving It” es altísimo, lo que significa que personas con insuficiencia renal o hipertensión no puedan consumirla.