Nutrióloga de Jorge Salinas pide que el actor desmienta rumores infidelidad

Ciudad de México.- La nutrióloga Anna Paula Guerrero Castillo rompió el silencio tras las imágenes que mostraban una presunta infidelidad de parte de Jorge Salinas con la doctora.

Durante una entrevista con Despierta América, Anna Paula se defendió de los señalamientos en su contra y aseveró que solamente tuvo una interacción profesional con el actor.

El señor Jorge fue uno de mis tantos pacientes, podrán ver su mejoría en el aspecto físico que tiene de la novela pasada a la que está a punto de estrenar. Me gustaría mencionar también que dentro de Televisa tengo a más pacientes, hombres y mujeres, han mejorado mucho y yo les entrego el medicamento personalmente”

Explicó Guerrero Castillo.

Respecto a las fotos en donde se mostraba el presunto adulterio, la doctora contó: “Esa vez vi al señor Jorge afuera de la puerta 2 de Televisa, el 15 de diciembre a la 1:56 (pm), le entregué el medicamento y recibí el pago, de hecho, todavía hay por ahí unos pendientes, y nos despedimos y listo. Creo que yo ya he hablado suficiente del tema y no estoy dispuesta a dar más explicaciones”.

La foto en el carro

Sobre la foto donde aparecen juntos dentro de un automóvil y no llevan la misma ropa que el día que fueron fotografiados a las afueras de Televisa, Anna manifestó:

“No fue el mismo día, y aclaro que la foto dentro del auto fue casi de las primeras, de hecho, pueden ver el aspecto físico del señor Jorge, donde su rostro se ve distinto. Él me entregaba el dinero en esa ocasión dentro de su auto, esa vez también lo vi afuera de Televisa, porque él realizaba los pagos en efectivo. Entonces la ciudad no es segura para recibir cantidades en efectivo, entonces es eso y nada más, en los demás videos se ve como el entrego una hielera, que es el medicamento que él utiliza y listo”.

Y ante los cuestionamientos sobre si tuvo que ser más directa y aclarar que no tuvo un romance con Salinas, Anna señaló: “La verdad es que yo no estoy escondiendo nada, yo no realicé nada malo, creo que ya he dado muchas explicaciones y más de las que debería de haber dado y esto lo hago por el voto de confianza que tienen mis demás pacientes, quienes también han recibido de manera personal los medicamentos, y nada más. Creo que también es hora de que alguien más salga a dar su explicación”.

No busca fama

De igual forma, Guerrero contestó a sus detractores y remarcó que no está aprovechando el momento para recibir dinero y conseguir fama. “Yo a lo que me dedico es a mejorar el aspecto físico de los pacientes, su calidad de vida, y creo que eso las personas lo pueden ver, no estoy diciendo ninguna mentira, y yo soy la que ha estado dando la cara, hice la entrevista con Alex, de quien no recibí ninguna remuneración, y si hubiera interés hubiera cobrado desde el principio”.

Finalmente, la joven empleó las cámaras de televisión para pedirle al reconocido actor que salga a aclarar toda esta situación en la que se ha visto involucrada.

“Creo que en este malentendido él es la figura pública, la verdad es que yo creo que es él el que está saliendo también afectado, yo como dije, no tengo nada qué esconder, y también aprovecho para aclarar, yo no soy nutricionista, soy médico y no solamente me enfoco en la pérdida de grasa corporal, sino en la pérdida de glucosa, les compartí mi currículum, tengo experiencia ya en eso”, declaró.