Nutrióloga de Jorge Salinas niega que se haya quedado sin trabajo

Ciudad de México.- La nutrióloga Anna Paula Guerrero-Castillo se expresó sobre los rumores de que habría perdido su trabajo después de la polémica que protagonizó tras la supuesta infidelidad de Jorge Salinas.

Aunque la doctora ha sido señalada como el mal tercio entre la relación de Jorge y Elizabeth Álvarez, ella indicó que eso no le afectó en su vida laboral.

No, esto no es verdad, al contrario, me han llegado más pacientes cada vez, incluso recibí un paciente de Suecia por videollamada, yo tengo mi consultorio, yo tengo mi empresa, y eso es más que una mentira”