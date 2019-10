Nunca, nunca he visto el celular de mi marido: Ludwika Paleta

MÉXICO.- Ludwika Paleta y Emiliano Salinas, que llevan 7 años de matrimonio y han pasado por momentos muy complicados en los últimos meses, se encuentran muy tranquilos y en paz, así lo aseguró la actriz, destacando que para ella no es importante revisar el teléfono de su marido porque hay plena confianza en ambos.

Nunca, nunca he visto el celular de mi marido… pero si nos tenemos mucha confianza a mí no me gustaría ver lo que tiene mi esposo en el celular y yo creo que a él tampoco le gustaría saber, bueno a lo mejor sí, no sé…, confesó Paleta.