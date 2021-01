“Nunca me vuelvo a callar”: Danna Paola tras noviazgo con Eleazar “N”

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola finalmente rompió el silencio sobre Eleazar “N”, con quien tuvo un tormentoso noviazgo tras terminar la telenovela “Atrévete a Soñar”.

En entrevista con "Ventaneando", a pesar de no mencionar directamente al actor, quien actualmente está encarcelado por violencia familiar equiparada por golpear a su novia Stephanie Valenzuela, sí habló sobre cómo aprendió a poner un alto al machismo y toxicidad en las relaciones amorosas.

Yo creo que de los errores se aprende y al momento de juntarte, aliarte y, primero, hablar sobre el amor propio. Es algo que nos llega tarde, pero nos llega”, contó.

“Sí se puede salir. Sí podemos alzar la voz, que no tengamos miedo. Al final, yo me he vuelto muy fuerte a raíz de las experiencias que he vivido. (...) Al final son 21 años de carrera que no han sido fáciles. Que han sido llenos de altas y bajas, experiencias buenas y malas. Por supuesto que muchísimo machismo en muchas situaciones que yo no me daba cuenta”, dijo la cantante.

Dejó en claro que después de haber sufrido en el ámbito amoroso, finalmente tiene el coraje para alzar la voz contra lo que le parece injusto.

“Hoy en día tengo un detector muy heavy. Yo soy una persona con cero filtros y siempre hablo y digo y lo que no me gusta digo que no. Pero antes me daba mucho miedo, y creo que tiene que ver eso con el coraje que uno tiene adentro, que se va forjando. Las situaciones te van enseñando”, destacó la cantante de “Calla Tú”.

“A mí me hace sentir muy fuerte, muy empoderada y muy saludable hoy en día, el saber que tengo un foco rojo para cualquier tipo de situación en la que me vea envuelta. Pero eso nunca más. Nunca me vuelvo a callar. Nunca volverá a pasar, o a permitir este tipo de cosas en todas sus situaciones posibles”, declaró.

Danna Paola inició su noviazgo con Eleazar cuando ella tenía 14 y él 24 años, y en varias ocasiones se les vio discutir, gritarse e incluso, el también cantante le hizo varias escenas de celos a la joven.