"Nunca me han terminado por ser violento, infiel, ni por desleal", Pascasio López

MÉXICO.- Pascasio López revela que después de las publicaciones hechas por una revista asegurando que el actor ha violentado a sus exparejas Irán Castillo e Ivonne Montero, pondrá esta situación en manos de abogados debido al daño moral que estas le están provocando.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, el actor declaró: "Tenemos una demanda que estamos ya terminando de formalizar en el despacho de mi tío José Enrique Pascasio, toda la familia de mi papá son abogados, entonces estamos esperando que los juzgados regresen a trabajar y yo terminando de pensar, terminándolo de meditar con calma, sin enfrascar un poco la energía de esa demanda contra esta revista".

EL actor busca dar un escarmiento a la publicación de espectáculos, que afirma inventa notas sobre personas públicas;"No solamente lo voy a demandar por una cosa tan por encima, sino realmente que deje, por el bien del gremio, que deje una huella, una demanda contra ellos que realmente si detenga todas sus calumnias, todos sus inventos que hacen contra las personas públicas".

¡En exclusiva, Pascasio López revela que demandará a la revista que lo tachado de violento con sus parejas! ���� #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/V8VW6aYZyn — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 29, 2020

Pascasio niega haber dado la entrevista a la revista donde aparentemente tacha a Ivonne Montero donde ha recibido de sus exparejas y él ha sido la excepción. "Lo que publicaron hoy en esa revista lo retomaron de una entrevista que di yo para Ventaneando hace como dos semanas", Declaró el actor.

La decisión de llevar esta situación ante las autoridades fue el efecto que ha generado en los suyos estas versiones de agresiones, "siento un poco de feo que mi mamá sienta esa impotencia de ver que hablen así de mi, cuando no es cierto", afirmó.

Al preguntarle sobre las declaraciones de Ivonne Montero, el actor mexicano respondió: "No soy culpable de ser violento, nunca la insulte, ni ella a mi. Una pequeña escena de celos, pero no hubo sombrerazos y aspavientos, una pequeña escena de celos, eso sí lo acepto. Nunca hubo malas palabras, ni groserías. Yo lo expliqué como fueron, no fue como ella lo dice".

"Yo creo que casi todo el mundo que conozco, en algún momento tenemos ciertos miedos en las relaciones, el celo solo es un miedo. Desafortunadamente nos ha enseñado la sociedad que sentir celos es una enfermedad. Jamás he sido violento con todas las mujeres que he tenido. Nunca me han terminado por ser violento, infiel, ni por desleal", expresó el artista.

Aunque niega haber violentado a Ivonne Montero, ella en repetidas ocasiones ha aceptado haber vivido con él momentos dificiles que nutren las difamaciones que ha publicado la revista que en breve Pascasio denunciará ante las autoridades correspondientes.

"No encuentro la manera de demostrar las cosas que esta persona dice de mi, tengo algunos datos e informaciones de detalles, de cosas que tampoco voy a decirlas por no atacar, por no lastimar, por no hacer quedar mal a Ivonne, por qué ella solita sabe muy bien lo que ocurrió. Ojalá y encuentre la paz, armonía en su vida, para que no este buscando hacerme daño a mi, ni a nadie", comentó Pascasio.

Y para finalizar expresó, "Yo me quedo con lo bonito que vivimos, vivimos cosas muy bonitas y valoro más eso que compartimos, al error que esta cometiendo ella al atacarme de esta manera".