"Nunca hubo bronca": Julión Álvarez habla de su relación con Banda MS

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas horas por medio del famoso canal de YouTube de Yordi Rosado se publicó una entrevista con el cnatante Julión Álvarez, donde habló desde sus inicios hasta las distintas polémicas que llegaron a parar su carrera artística en las plataformas digitales.

El interprete de "Y fue así" llegó a estar en la agrupación de Banda MS, donde pasó tiempo de su carrera, pero hubo algunos chismes donde se decía que tuvo diferencias con ellos.

Ante esto Julión inmediatamente respondió que nada eso era cierto, que hasta el momento ellos mantienen una buena comunicación con cada uno de ellos y que jamás hubo alguna diferencia entre ellos.

No es cierto que hubo broncas, ellos y yo nada más fue de quiobole sabes que, usted quiere firmar y yo no quiero firmar, oye pues danos chance, adelante, firmele yo no firmo" dijo el cantante.