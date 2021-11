“Nunca había sufrido tanto”: Arcángel escribe un desgarrador mensaje tras la trágica muerte de su hermano

SAN JUAN, Puerto Rico.- Tras la trágica muerte de su hermano Justin Santos, el reguetonero, Arcángel, publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales, en el que expresa el dolor que siente al perder a su hermano menor en un accidente automovilístico.

El domingo pasado se informó que Justin Santos, de 21 años de edad y hermano del cantante Arcángel, había muerto trágicamente en un accidente automovilístico, ocurrido en la madrugada de ese mismo día.

En sus historias de Instagram, desconsolado por la pérdida de su hermano menor, Arcángel le pidió a Dios fuerzas para soportar el dolor que siente y de poder guiar a su familia en los próximos días que será desalentadores, especialmente para su madre.

En una segunda publicación, Arcángel compartió con sus seguidores su sentir ante la muerte de Justin, a quien lo veía como a un hijo, más que su hermano, ya que ayudó a su madre a criarlo.

Yo nunca había sufrido tanto! Yo nunca me había sentido tan abajo! Tan derrotado, tan perdido! Esto es nuevo... y ya te estabas convirtiendo en el hombre que yo siempre soñé! RECTO, LEAL, REAL Y CON SUS COJONES BIEN PUESTOS! Te estabas convirtiendo en todo lo que algún día soñé para ti! Yo te observaba a la distancia como te comportabas y estabas siguiendo el PATRÓN correcto mi hijo, mi hermanito, mi amigo, mi PROTECTOR! Te vi nacer y te crié junto a Mi madre con todo el amor del mundo, cambiaba tus pañales, te daba de comer cuando mami se iba a trabajar, no soportaba verte llorar porque me molestaba ver a un bebé tan lindo llorar tanto!”, reza parte del mensaje.