¡Nuevo rostro! Así luce Sabrina Sabrok después de su nueva cirugía de labios y mentón

CIUDAD DE MÉXICO.- Sabrina Sabrok cumplió su sueño. La modelo se sometió a nuevas operaciones estéticas para cambiar la forma de su mirada y conseguir un aspecto más exótico a su ya conocido rostro.

La actriz de cine para adultos compartió el resultado de los cambios en su cara, donde resaltan el aumento de pómulos y labios, la mandíbula más marcada y hasta una mirada que recuerda a la de los gatos.

En entrevista con De primera Mano, Sabrok indicó que su cara sí ha cambiado mucho desde que se sometió a este último “arreglito”, pero está contenta porque nunca se sintió feliz con su imagen de juventud.

“Me he hecho muchas cosas, últimamente más en la cara y hace un tiempo me había aumentado las bubis y me hice cosas en el cuerpo, pero ahora fue en la cara”, reveló la famosa reconocida por su obsesión a los procedimientos estéticos y que recibió el rechazo de los expertos del reconodo programa Botched.

Sabrina Sabrok sigue su camino por el sendero de las cirugías estéticas, al grado de cambiar su rostro.

“Me hice aumento de labios, mucho; me hice pómulos, me marcaron la mandíbula, me hicieron ojos de gato que es lo que yo quería, me estiraron; usaron mucho relleno y mucho botox. Como a mí me gusta en mucha cantidad, pues la cara me quedó diferente, me gusta”, comentó la famosa nacida en Argentina, Buenos Aires.