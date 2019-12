Nueva película de Pokémon se estrenaría en verano del 2020

Los fanáticos de Pokémon han recibido excelentes noticias , y es que después de dos años, se estrenará una nueva película que contará con una historia completamente original.

Cabe señalar que hasta el momento no se han dado mayores detalles sobre esta película. Lo único que se sabe es que se llamará ‘Pokémon: The Movie 2020’.

Otro detalle es que se tratará de una una historia completamente original. Ya que como recordaremos, tras el estreno de The Power of Us. Sólo se ha lanzado un remake en CGI además de la película live.action de Detective Pikachu.

Además de la cinta, es importante mencionar que el animé de Pokémon ya inició su nueva temporada, y el pasado 15 de noviembre se lanzaron los juegos, Pokémon Espada y Escudo para Nintendo Switch.

Esta nueva película se estrenará el próximo 10 de julio en Japón, según anunció Toho, al dar a conocer sus estrenos para el próximo año.