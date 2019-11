Nueva canción entre Ricky Martin, Residente y Bad Bunny saldrá el miércoles

El cantante puertorriqueño Ricky Martin anunció este domingo que su nueva canción en colaboración con Bad Bunny y Residente verá la luz el próximo martes 12 de noviembre.



A través de sus redes sociales el conocido interprete dijo este domingo que el mismo saldrá el martes a medianoche.



"¡Vamos, Vamos, Vamos familia! No se olviden que el próximo martes a la medianoche sale mi próximo sencillo #Cántalo con estos dos monstruos! @residente @sanbenito", escribió.



A su vez, indicó que la misma estará disponible en "todas" las plataformas digitales.



La misma llevará por título "Cántalo".



El pasado miércoles 6 de noviembre, Martin ya explicó que iba a colaborar con Residente y Bad Bunny.



"¡Se dio el junte, prepárense! #CÁNTALO", publicó entonces el interprete junto a una imagen de los perfiles de los tres rodeados por sus nombres, en colores pastel.



Los artistas urbanos Residente y Bad Bunny ya lanzaron el pasado mes de julio el sencillo y video musical en el que colaboran, "Bellacoso", un tema movido y bailable de reguetón.



"Bellacoso" muestra el sonido revitalizante de dos generaciones que fusionan su individual estilo para un "dembow/reggaetón enérgico".



El ritmo retomaba las raíces del reguetón de Residente cuando lideraba el grupo Calle 13.



Ricky Martin, Residente y Bad Bunny fueron, junto a otros artistas puertorriqueños, los convocantes, junto a organizaciones sociales, de varias manifestaciones que este verano, conocido en la isla como "Verano del 19", condujeron a la dimisión del anterior gobernador Ricardo Rosselló.



Ya entonces Residente, en sus cuentas de las redes sociales, había prometido que lanzaría "un perreo" si Rosselló renunciaba, por lo que con la canción con Bad Bunny cumplió su promesa.



Rosselló dimitió tras revelarse el contenido de un chat en el que participaba junto a varios miembros de su Gobierno en el que se atacaba a periodistas, miembros de partidos y representantes de la comunidad LGTB -entre ellos el propio Martin-.



Por su parte, Martin aseguró a finales de octubre que su próximo disco estará influido por las protestas citadas.



El álbum, que aún no lleva título, pero que el artista indicó que lanzará a principios de 2020, cargará algunas de las experiencias que vivió durante las manifestaciones.



Según aseguró entonces Ricky Martin, dicha experiencia histórica no solo lo influyó para el disco sino también para inspirar a otros.



Martin ya adelantó que para la misma semana de los Latin Grammy -14 de noviembre-, donde será uno de los tres presentadores, lanzaría su tema más nuevo, que se incluirá en su próxima producción, lo que se ha confirmado este domingo.



Por último, desveló que durante las protestas, "halló respeto y hermandad" con los artistas urbanos puertorriqueños Bad Bunny y Residente.