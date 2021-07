Novio de YosStop: la influencer está siendo juzgada doblemente

Ciudad de México.- El músico Gerardo González Bañales, conocido por ser el novio de YosStop, empleó la cuenta de la influencer para enviar un comunicado sobre la situación que vive la youtuber.

A través de Instagram, Gerardo destacó que Yoss está siendo juzgada duramente por la sociedad, además de estar en prisión injustamente.

“Me parece que hay una grave confusión acerca del tema de Yoseline, ella actualmente está siendo sometida a dos tipos muy diferentes de juicios, el juicio jurídico que es el que actualmente la tiene privada de su libertad y el juicio mediático”, inició su mensaje.

''El juicio jurídico se da por una interpretación inconstitucional del artículo 187 del Código penal de la Ciudad de México, en el que 10 palabras son interpretadas como un delito muy grave, y con esa interpretación que lleva un disfraz de legalidad, se le aplica esta medida cautelar de prisión preventiva, la cual mantiene a Yoss privada de su libertad, por 10 palabras y al mismo tiempo tiene el disfraz de la justicia, pero no es más que una simulación de justicia''. Explicó González Bañales mientras en el video se muestra la pregunta: ¿Y los agresores?

Al respecto de los señalamientos públicos contra Yoss, puntualizó: “Otro juicio al que la están sometiendo es el juicio mediático por las cosas que ha dicho, este juicio mediático no es la causa del por qué ella está en prisión. Estoy completamente de acuerdo en la necesidad de regular y educar el contenido digital que comparten los creadores de contenido digital y por eso creo que es de suma importancia que los comunicadores digitales o influencers formen una asociación para que conozcan su marco de derechos y obligaciones”.

Finalmente, el músico indicó:

En México en especial debemos prestar mucha atención y reeducarnos en el lenguaje cotidiano que utilizamos las personas, los medios de comunicación, los influencers, los políticos, los abogados para que no cometamos los mismos errores que merman los derechos humanos y en especial los derechos de las mujeres. Debemos ser conscientes que existen errores comunicativos, culturales que han pasado desapercibidos por mucho tiempo y han ocasionado una clara tendencia discriminativa y no podemos, y no debemos seguirlos permitiendo así que los invito a que los reflexionemos todos