Novio de Marjorie de Sousa no descarta que el hijo de Julián Gil lo llame papá

CIUDAD DE MÉXICO.- El romance de Marjorie de Sousa con Vicente Uribe sigue dando de qué hablar, pues a casi dos meses de que se hiciera pública su relación sentimental, ahora el empresario no dudó en confesar su deseo de que Matías, hijo que la venezolana procreó con Julián Gil, le diga ‘papá’.

“Una relación con un niño, para que cree esos vínculos, se necesita de mucho tiempo, yo llevo meses conviviendo con Mati, es un niño hermoso, y lo quiero muchísimo, y él me ve como un amigo grande. Entonces aún no pasa eso, pero en algún momento se va a dar, si la relación sigue creciendo, la convivencia sigue creciendo, es un proceso completamente natural, hoy te digo que no es real, me llevo muy bien con el niño, lo quiero mucho, me quiere mucho, y estamos creando vínculos muy padres”, explicó Uribe en entrevista con la periodista Ana María Alvarado.

Por otra parte, sobre su romance con De Sousa, Víctor explicó que su noviazgo con la artista está mejor que nunca. “Creo que lejos de hacer llorar a una mujer, lo más importante que yo veo pues es robarle una sonrisa. Vamos bien, la verdad es que sí vamos muy bien”.

De la misma manera, el empresario dejó en claro que su intención no es convertirse en un personaje famoso y conseguir reflectores por esta relación, pues su único deseo es aclarar los comentarios que surgen sobre su relación. “Al final del día yo no soy una persona pública. Mi mujer es una persona pública. Ella está tranquila, ella está curtida, yo apenas inicio en esto”, explicó.

Al respecto de los celos que le pueden generar los comentarios hacia Marjorie de otros hombres, el mexicano dijo: “lejos de darme celos, me hace sentir afortunado. Porque miles de hombres la desean y ella está conmigo”.

Por último, negó tajantemente que la crisis económica por la que atraviesan sus negocios esté mermando su relación. “Eso de que ‘cuando falte el dinero, el amor se va’… la verdad es que no. Los dos estamos entendiendo la situación por la cual estamos pasando, la relación está perfecta”.