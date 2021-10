Novio de Lucero hablar responde si siente celos de Manuel Mijares

CIUDAD DE MÉXICO.- Michel Kuri, actual pareja de la cantante y actriz, fue visto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acompañado de la "Novia de México". Ahí fue abordado por la prensa y lo cuestionaron sobre su sentir en relación con Manuel Mijares.

El programa ‘Suelta la Sopa’ no dudó en acercarse a Michel para conocer más acerca de su romance con Lucero y tímido por las cámaras en donde no suele dar declaraciones respondió, “la famosa es ella ¿a mí que me preguntan?” comentario que desató las risas de los reporteros.

Aún así el empresario no logró evadira a las cámaras y ser cuestionado sobre Mijares y si le dan celos de que ambos pasen tanto tiempo juntos debido al trabajo, a lo que el novio de Lucero no tuvo más que responder, aunque lo hizo con la mejor disposición.

Michel Kuri ¿Celoso o no?

"Nombre ¿cómo celos? Al contrario, un orgullo que hagan cosas tan bonitas la verdad lo están haciendo muy bien, son una pareja fantastica y ¿qué les puedo decir? Lo que se ve no se pregunta ¿No?", expresó Kuri.

Igualmente, Kuri se dijo “muy contento” en su noviazgo con la también actriz que ya tiene 9 años y ante la pregunta de qué es lo que le enamoró de ella respondió, “es cosa de dos… los voy a dejar con la intriga”.

En las recientes semanas Manuel Mijares y Lucero trabajaron juntos en el progrma "El Retador" a donde incluso su hija Lucero Mijares los acompañó en algunas ocasiones.

¿Qué dice Lucero sobre su relación?

En agosto de este año, Lucero nos reveló que está muy contenta con su pareja pues siempre la apoya en sus proyectos, “Él es un hombre muy inteligente y me apoya mucho en todo lo que hago. Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos porque queremos; lo que nos hace permanecer juntos es el amor y el cariño que nos tenemos y ahora estamos más unidos que nunca. Él está muy contento con el estreno del programa, y yo creo que cuando hay inteligencia, las personas son educadas y tienen seguridad en sí mismas, no hay de que preocuparse; además, Michel es un caballero fantástico”, reveló la cantante y actriz.