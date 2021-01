Novia de Rix es atacada en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Annita Shpak, la actual novia de Rix, denunció ataques en su contra a raíz de la denuncia de Nath Campos, quien acusó al youtuber de haber abusado sexualmente de ella.

La influencer de origen ucraniano acudió a sus redes sociales para dar a conocer que varios internautas están atacándola luego de que Nath diera a conocer que Rix la manoseó una noche que la llevó a su casa tras emborracharse en un antro.

Ante los comentarios ofensivos por lo ocurrido con su novio, Anitta dijo que ya sabía cómo habían sucedido las cosas, y pidió a los internautas que escucharan la versión dada por Rix en sus redes sociales.

“Amigos, me llegan muchos mensajes y comentarios feos y ofensivos de otra gente que no le conoce y no sabe bien la historia. Quiero que paren esto, y esperen la respuesta de otro lado”, escribió la modelo en Instagram.

Pidió cesar los ataques en su contra, pues a pesar de apoyar a muchas mujeres que viven situaciones similares, no cree justo que ella deba recibir los ataques.

“Yo conozco a mi novio desde 2015, yo apoyo a muchas mujeres, pero no deberían de ofenderme cuando no tengo nada que ver. Gracias”, sentenció.

Rix aceptó haber intimado con Nath cuando ambos estaban ebrios y ofreció una disculpa a la joven por lo ocurrido.