Novia de Ricardo Crespo se rehúsa hablar de la denuncia en contra del actor

Ciudad de México.- Arianne Deguer, novia de Ricardo Crespo, se rehusó a emitir algún comentario sobre la demanda que enfrenta el actor por abuso sexual en contra de su hija de 14 años de edad.

La diseñadora de interiores confesó en entrevista para el programa Venga la Alegría que por ahora no quiere brindar declaraciones sobre el tema. “Pues mira, muchas cosas se decían, la verdad ahorita para dar la entrevista no, no se puede ni siquiera por temas legales”, explicó.

Al ser cuestionada por cómo se siente ante estos señalamientos en contra de su pareja, Arianne dijo: “Perdóname, mil gracias por preguntármelo, pero también me gustaría reservármelo”.

Finalmente, al ser cuestionada por la defensa de Ricardo y si estos pueden explicar la situación jurídica del actor, Deguer comentó: “Ahorita está todo muy al rojo vivo, no creo que sea buen momento, te prometo que cuando esto pase más, me comunico contigo”.

Tras la detención del artista por los delitos antes señalados, ahora ha trascendido que, de ser hallado culpable, Ricardo pasaría de 15 a 20 en prisión.