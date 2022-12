Novia de Leonardo García asegura que Andrés recibía dosis peligrosas de medicamento

Ciudad de México.- Famlinia Villagrán, pareja de Leonardo García se manifestó sobre la forma en que Andrés García se expresó contra él después de que denunciara que Margarita Portillo no le daba los cuidados óptimos a su padre, además de que Andrés López Portillo vendiera una de las propiedades del actor sin darle el dinero.

De acuerdo con Villagrán, el artista no ha recibido el tratamiento adecuado para combatir la cirrosis hepática que padece desde hace meses, y que incluso se lo hizo saber a su suegro en su momento.

A Margarita, a su hijo (los conocí), eran las fechas de semana santa, entonces toda la familia de don Andrés se reunió. Hay algunos medicamentos que en mi opinión tendrían que ser más regulados, y yo prefiero no meterme tanto en esto, pero Leonardo sabe de lo que les estoy platicando… Había un par de medicamentos que yo considero que no debería haber estado tomando en las dosis que estaba tomando y de la manera en que se las estaban administrando. Me preocupó muchísimo cuando lo vi. Incluso me senté con él a platicarle de los riesgos que eran y que no tendrían que ser, pero ya sabes, uno no se puede meter más de lo que le permiten”