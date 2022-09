Novia de Juan Osorio revela por qué no se tatuaría el nombre del productor

MÉXICO.- Juan Osorio se encuentra muy enamorado de su novia, Eva Daniela. Aunque el productor nunca se había hecho ningún tatuaje, hace unos días, a sus 65 años de edad, decidió tatuarse la inicial de la joven y hasta compartió el momento en redes sociales.

¿Pero cómo reaccionó Eva Daniela ante este romántico detalle? Ella dijo que mucha gente había querido que él se tatuara antes, pero que ella fue “la ganona” y que la idea de colocarse su inicial en la piel fue idea del propio Juan.

"Él me lo propuso, me dijo: '¿Sabes qué? me quiero hacer un tatuaje de tu letra', y se puso la D porque él me dice Dani. Estoy muy contenta, nunca nadie se había hecho un tatuaje por mi”, dijo en entrevista retomada por el periodista Edén Dorantes.