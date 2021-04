Novia de José Eduardo Derbez aparece en pijamas

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez desde hace ya un año decidió dejar la solterá para comenzar su relación con Paola Dalay, a quien conoció por medio de las redes sociales.

En esta ocasión la modelo publicó en su cuenta de Instagram ua fotografía en la que aparece presumiendo su pijama, la cual consiste en un top y 'short' de seda.

Y es que diariamente la novia del actor suele compartir los 'outfits' que utiliza en su día a día con el propósito de inspirar a todos sus fanáticos.

La también influencer recibió cientos de comentarios por parte de sus fanáticos que le hicieron saber lo bella que luce además de el 'cuerpazo' envidiado por muchas.

Paola no ha dejado de estar en vuelta en polémicas y es que desde que decidió cambiarse el 'look' y pintarse el cabello rojo fue comparada con Barbára Escalante ex pareja del actr.

Y es que ambas son de complexión delgada y ojos claros, sin embargo Paola aclaró que en ningún momento intentaba imitar a alguien más y que el color rojo es su favorito.

Además la modelo ha recibidó fuertes críticas de su relación porque por us parte José Eduardo, ha mantenido en más privado su noviazgo en comparación con su relación pasada, debido a que no suele publicar fotografías.

A pesar de esto Paola siempre ha defendido su relación y ha dejado en claro que ambos se encuentran muy felices y enamorado, sin necesidad de probarle nada a nadie.